"Kohli" als vierter Deutscher im Achtelfinale

Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 WTA Nanchang: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinale Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 WTA Nanchang: Halbfinale Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinale Jiangxi Open Women Single So 10:00 WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 WTA Stanford: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Do 12:30 ATP Kitzbühel: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 20:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single So 23:00 Washington Citi Open: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 WTA Stanford: Finale

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) hat bei den German Open in Hamburg als vierter deutscher Spieler das Achtelfinale erreicht. Der 33-Jährige setzte sich am Rothenbaum in seinem Erstrundenmatch 6:3, 6:1 gegen den Russen Andrey Rublev durch und trifft nun auf Gilles Simon.

Der Franzose ist bei der mit knapp 1,5 Millionen Euro dotierten Sandplatzveranstaltung an Nummer vier gesetzt.

Zuvor waren Lokalmatador Tommy Haas und Teenie Rudolf Molleker in der ersten Runde gescheitert. Haas hatte bei seinem letzten Auftritt in seiner Geburtsstadt gegen den Argentinier Nicolas Kicker (5:7, 2:6) keine Chance. Qualifikant Molleker verlor trotz eines couragierten Auftritts 4:6, 3:6 gegen den in der Weltrangliste um 891 Plätze besser geführten Karen Khatchanov aus Russland.

Bereits am Montag war ein deutsches Trio um Routinier Florian Mayer (Bayreuth) ins Achtelfinale eingezogen, insgesamt standen acht DTB-Spieler im Hauptfeld des Traditionsturniers.

