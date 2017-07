Auslosung: Haas und Co. mit Chancen

Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa Live ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa Live ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Das Draw ist raus: Kein Spieler aus den Top 20 ist in Hamburg am Start, dafür sechs deutsche Akteure direkt im Hauptfeld, ein weiterer ebenso sicher. Andreas Haider-Maurer ist für Österreich dabei.

In Hamburg gibt es gute und schlechte Nachrichten. Die Schlechte: Die German Open finden ohne einen Akteur aus den Top 20 statt, nachdem auch die Last-Minute-Hoffnung Rafael Nadal lieber urlaubt. Topgesetzt ist Albert Ramos-Vinolas vor Pablo Cuevas.

Die gute Nachricht: Sechs deutsche Akteure stehen direkt im Hauptfeld: Philipp Kohlschreiber spielt gegen Andrey Rublev, Florian Mayer gegen Marco Cecchinato, Jan-Lennard Struff gegen Evgeny Donskoy. Per Wildcard dabei: Maximilian Marterer (gegen Gilles Simon), Tommy Haas (gegen Nicolas Kicker) und Nachwuchshoffnung Daniel Altmaier (gegen Horacio Zeballos). Aus österreichischer Sicht am Start ist Andreas Haider-Maurer, der Diego Schwarzman ran muss.

In der Qualifikation am Samstag haben sich Cedrik-Marcel Stebe und Oscar Otte durchgesetzt, sie spielen am Sonntag gegeneinander um einen Platz im Hauptfeld. Für eine Sensation gesorgt hat Youngster Rudi Molleker: Der 16-Jährige, die Nummer 926 der Welt, besiegte den Norweger Casper Ruud in drei Sätzen und spielt nun gegen Leonardo Mayer um seinen ersten Platz in einem ATP-Hauptfeld.

Eine spannende Runde eins im Doppel: Altmeister Haas spielt mit Daniel Altmeier gegen Julian Knowle und David Marrero.