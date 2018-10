Auch Roger Federer schließt Davis-Cup-Teilnahme aus

In Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer (37) hat ein weiterer Spitzenspieler seine Teilnahme am radikal reformierten Davis Cup im kommenden Jahr praktisch ausgeschlossen.

"Ich bezweifle es stark. Wir werden sehen, was passiert", sagte Federer nach seinem Achtelfinal-Sieg beim Masters-Turnier in Shanghai gegen den Spanier Roberto Bautista Agut. "Ich denke nicht, dass es für mich entworfen wurde. Er wurde für die künftige Spielergeneration gemacht", ergänzte der Schweizer.

Auch Alexander Zverev hatte eine Teilnahme bereits ausgeschlossen

Dass der Davis Cup, der im kommenden Jahr mit 18 Mannschaften als einwöchiges Finalturnier im November in Madrid gespielt wird, auch bei den jungen Spielern nicht nur auf Zustimmung stößt, untermauerte zuletzt Alexander Zverev (21). Deutschlands Spitzenspieler bezeichnete den Zeitplan als "verrückt" und schloss eine Teilnahme im Falle einer deutschen Qualifikation ebenfalls aus.

"Ich werde im November nicht mehr spielen", sagte Zverev am Mittwoch ebenfalls in Shanghai. "Ich glaube, alle Topspieler werden das Gleiche tun. Wir haben eineinhalb Monate Pause in der Saison, das ist von November bis Dezember. Da sind wir alle müde", erklärte er. Bereits zuvor hatte er sich gegen eine Teilnahme ausgesprochen.