© Running Wild with Bear Grylls

Roger Federer war zu Gast bei der TV-Survival-Show Running Wild with Bear Grylls. Dabei begab er sich gemeinsam mit dem Abenteurer in die Schweizer Alpen und musste dabei einige Aufgaben in der Wildnis absolvieren.

Die Folge mit Federer wird Anfang Juli ausgestrahlt, es gibt allerdings bereits zwei Trailer zum Abenteurer des Schweizers: