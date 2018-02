Gojowczyk im Finale von Delray Beach

Peter Gojowczyk (28) hat seine Siegesserie fortgesetzt und steht zum zweiten Mal in seiner Karriere im Endspiel eines ATP-Turniers.

Der Weltranglisten-64. aus München gewann in Delray Beach in der Runde der besten Vier gegen den US-Amerikaner Steve Johnson 7:6 (7:3), 6:3 und trifft nun auf Denis Shapovalov (Kanada) oder Frances Tiafoe (USA). Bei seiner ersten Finalteilnahme hatte er im vergangenen Jahr in Metz gleich seinen bisher einzigen Titel gewonnen.

Nach 1:23 Stunden verwandelte Davis-Cup-Spieler Gojowczyk auf dem Centre Court seinen ersten Matchball. Auch 15 Asse von Lokalmatador Johnson, der im ATP-Ranking an Position 51 geführt wird, schockten "Gojo" nicht. Bei seinen ersten beiden Turnieren der Saison in Doha/Katar und Auckland/Neuseeland hatte Gojowczyk das Viertelfinale erreicht, war jedoch jeweils am Einzug ins Halbfinale gescheitert.