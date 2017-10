"Wir brauchen Zeit zur Erholung"

China Open Women Single Live WTA Peking: Tag 5 China Open Women Single WTA Peking: Tag 6 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 1 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 2 China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 1 China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 2 China Open Women Single WTA Peking: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4 Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Viertelfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Halbfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Finale

Milos Raonic ist nach einer Operation am Handgelenk erfolgreich auf die Tour zurückgekehrt und fordert Neuerungen im Terminkalender.

Immer wieder gibt es Diskussionen um den engen Terminkalender der Damen und Herren im Profi-Tennis. Das Jahr ist mit vielen Turnieren bestückt und dauert etwa von Anfang Januar bis in den November. Zeit zur Erholung ist für die Profis eine rare Angelegenheit. Nun klagt der nächste Top-Star über den eng gestrickten Spielplan.

Der Kanadier Milos Raonic kehrte mit einem 6:3, 6:4-Sieg über Victor Troicki bei den Rakuten Japan Open Tennis Championships 2017 in Tokio erfolgreich auf die Tour zurück. Nach dem Masters in Montréal musste sich der 26-Jährige einer Operation am Handgelenk unterziehen. Während der US Open, die er aufgrund der Verletzung verpasste, erklärte Raonic bei ESPN mit einem Augenzwinkern: "Es war nur etwas, um das ich mich kümmern wollte. Hoffentlich macht es meine Rückhand besser. Ich könnte das gebrauchen."

Immer wieder plagt sich die Nummer zwölf der Weltrangliste mit Verletzungen. Nach seinem Sieg über Troicki ermahnte Raonic die ATP zum Umdenken: "Über die geographische Ansetzung und die länge des Terminkalenders, vor allem die großen Turniere für die Top-Spieler, muss noch einmal nachgedacht werden", erklärte der Aufschlag-Riese. Zudem sei es schwierig, bei den vier Grand-Slam-Turnieren Top-Leistungen zu bringen und dazwischen viele andere Turniere zu spielen, so Raonic.

Eigener Spielplan für Top-Spieler

Einen Vorschlag zur Verbesserung lieferte der Ex-Wimbledon-Finalist gleich mit: "Man sollte den Top-Spielern Pflicht-Turniere geben, sodass sie sich in einem Zeitfenster von sieben Monaten bewegen. Dann können sie sich auf ihren Körper konzentrieren und sich in den restlichen Monaten verbessern. Wir brauchen Zeit zur Erholung."

Den Terminkalender im Tennis vergleicht Raonic mit Golf: "Tennis ist der einzige Sport, außer Golf vielleicht, der das ganze Jahr umfasst und keine Zeit zur Regeneration bietet", mahnte der Kanadier.

In der zweiten Runde in Tokio trifft Raonic auf den Lokalmatador Yuichi Sugita.

Hier das Einzel-Tableau der Herren in Tokio