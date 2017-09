Zverev und Struff souverän weiter

KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 1 KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale

Während Mischa Zverev in Metz das Viertelfinale erreicht hat, zog Jan-Lennard Struff in St. Petersburg in die Runde der besten Acht ein.

Die Davis-Cup-Spieler Mischa Zverev (Hamburg) und Jan-Lennard Struff (Warstein) haben bei den ATP-Hartplatzturnieren in Metz beziehungsweise St. Petersburg das Viertelfinale erreicht. Dagegen musste der Augsburger Philipp Kohlschreiber sein Achtelfinale in der russischen Zarenstadt gegen den Litauer Ricardas Berankis absagen. Das Aus ereilte zudem den Stuttgarter Yannick Maden in Frankreich.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzen-Tennis live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der an Nummer fünf gesetzte Mischa Zverev schaltete in Metz den Schweizer Henri Laaksonen in nur einer Stunde mit 6:4, 6:4 aus. Der 30-Jährige trifft am Freitag auf Lucky Loser Kenny de Schepper aus Frankreich, der für den topgesetzten Spanier Pablo Carreno Busta ins Feld gerutscht war.

In St. Petersburg verwandelte Jan-Lennard Struff nach 1:23 Stunden seinen vierten Matchball zum 6:1, 6:4 gegen den Italiener Thomas Fabbiano. Struffs nächster Gegner ist der an Nummer zwei gesetzte Franzose Jo-Wilfried Tsonga oder Joao Sousa. Den Portugiesen hatte Struff am vergangenen Sonntag im Abstiegs-Play-off in fünf Sätzen bezwungen und damit den Klassenerhalt Deutschlands in der Davis-Cup-Weltgruppe perfekt gemacht.

Zu Ende ging die Reise von Yannick Maden im Achtelfinale von Metz. Der Schwabe, der am Dienstag in Runde eins sein erstes Spiel überhaupt auf der Tour gewonnen hatte, musste sich dem Usbeken Denis Istomin mit 3:6, 7:6 (8:6), 6:7 (0:7) geschlagen geben. Der 27-jährige Maden vergab dabei im dritten Satz eine 4:2-Führung.