Der jüngste Vater auf der ATP-Tour

Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale -

Session 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale -

Session 2 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Session 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Session 2 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Finale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Viertelfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale

Taylor Fritz heiratete bereits mit 18 und wurde mit 19 Vater. Der Senkrechtstarter vom vergangenen Jahr spricht über sein Leben als Familienvater.

Dieser Mann weiß, was er will: Taylor Fritz hat bereits als Teenager Nägel mit Köpfen gemacht. Bei den French Open 2016 machte der mittlerweile 19-jährige US-Amerikaner seiner Freundin Raquel unter dem Eiffelturm einen Heiratsantrag. Zwei Monate später gab es schon die Hochzeit, und da war bereits klar, dass die beiden Eltern werden. Am 20. Januar kam Söhnchen Jordan auf die Welt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzen-Tennis live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In der Reihe "ATP World Tour Uncovered" spricht Fritz über sein Leben als Familienvater. Nach einem rasanten Aufstieg im letzten Jahr bis auf Platz 53 im ATP-Ranking gab es für den Teenager nun die erste große Talsohle. Fritz ist derzeit die Nummer 131 im ATP-Ranking und muss nun seine Ambitionen, einer der weltbesten Spieler zu werden, mit der Rolle des Familienvaters verbinden.