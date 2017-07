Das perfekte Aufschlagspiel

Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single WTA Bastad: Viertelfinale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Viertelfinale Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Halbfinale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single WTA Bastad: Finale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel -

Vier Asse in Folge zum perfekten Aufschlagspiel. Das kommt doch häufiger als gedacht.

Hobbytennisspieler freuen sich oft diebisch, wenn sie ein Ass schlagen. Für Profispieler gehört ein Ass zum Alltag. Ein perfektes Aufschlagspiel mit vier Assen in Folge hat hingegen eher Seltenheitswert, aber es kommt vor! Natürlich haben die Kanonenaufschläger Ivo Karlovic, John Isner und Milos Raonic dieses Kunststück geschafft. Juan Martin del Potro und Nick Kyrgios gelang sogar das Ausservieren zum Matchgewinn mit vier Assen in Folge. Und selbst überragende Returnspieler wie Andre Agassi und Novak Djokovic können nur tatenlos zusehen, wenn jemand im Aufschlagflow ist, so wie Pete Sampras und Roger Federer.