Federer: „Will im Titelkampf mitmischen"

Samstag, 17.06.2017

"Es ist ein gutes Gefühl, wieder hier zu sein. An einem vertrauten Ort, an dem man schon so viel Erfolg gehabt hat", sagte der achtmalige Champion Roger Federer am heutigen Samstagnachmittag bei seiner Ankunft am Schauplatz des ATP 500er-Wettbewerbs. Federer will im Kampf um den Titel bei der Jubiläumsauflage, bei den 25. Gerry Weber Open, "natürlich mitmischen": "Aber die Konkurrenz ist unheimlich groß. Viele, die im Feld sind, dürfen sich Hoffnungen machen."

Federer war nach der Landung auf dem Flughafen in Paderborn und dem Shuttle herüber nach HalleWestfalen dann von Turnierdirektor Ralf Weber begrüßt worden: "Wir freuen uns, dass du da bist, Roger. Ich wünsche dir viel Glück beim Turnier", sagte Weber. Er überreichte dem 18-maligen Grand Slam-Rekordchampion ein Erinnerungsgeschenk an das Geburtstagsturnier, ein in Acryl eingefasstes Miniaturposter der 25. Gerry Weber Open. Federer war nach seinem überraschenden Auftakt-Aus gegen Tommy Haas in Stuttgart noch einmal zurück in die Schweiz gereist und hatte "gute Zeit" mit der Familie verbracht. "Ich habe mich etwas entspannt, auch trainiert. Ich fühle mich frisch, bin bereit für das Turnier hier", sagte er.

Roger Federer im Steckbrief