Fognini und Pennetta im Babyfieber

Dienstag, 09.05.2017

Fabio Fognini bekommt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid nach seinem Auftaktsieg gegen Joao Sousa ein erneutes Duell mit Rafael Nadal. In der Saison 2015 konnte der Italiener den Sandplatzkönig zweimal auf der roten Asche besiegen. Und vielleicht treibt die bevorstehende Vaterschaft Fognini wieder zu Höchstleistungen an. In wenigen Tagen bringt seine Frau Flavia Pennetta das erste gemeinsame Kind zur Welt.

Fognini will die Geburt auf keinen Fall verpassen, wie Pennetta im Gespräch mit Tennis Circus erklärte. "Fabio sendet mir Tausende von Nachrichten, kümmert sich und ist besorgt, dass er es nicht rechtzeitig zur Geburt schafft. Er würde nicht zögern, alles stehen und liegen zu lassen, um dieses außergewöhnliche Ereignis nicht zu verpassen. Ich werde eine natürliche Geburt haben. Ich hoffe, alles läuft gut. Ich hatte bislang Glück, die Schwangerschaft war wundervoll bis auf ein paar normale Beschwerden zwischen dem zweiten und dritten Monat."

