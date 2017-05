Murrays spektakuläre Aufschlagspiele

Montag, 15.05.2017

Andy Murray wird heute 30 Jahre alt - und das als Nummer eins der Welt. Auch wenn es für den Schotten in diesem Jahr alles andere als gut läuft, dürfte er die Weltranglistenführung zumindest bis Wimbledon sicher haben. Zum Ehrentag von Murray haben wir drei ganz besondere Videos für euch. Der Weltranglisten-Erste war in den vergangenen Jahren immer wieder Protagonist bei spektakulären und dramatischen Aufschlagspielen.

So zum Beispiel bei den Australian Open 2012 gegen Michael Llodra, als die beiden innerhalb weniger Augenblicke Ballwechsel der Extraklasse spielten. Besonders emotional wurde es im Wimbledonfinale 2013 gegen Novak Djokovic, als Murray sich in einem nervenaufreibenden Aufschlagspiel den Wimbledontitel holte und Großbritannien in Ekstase versetzte. Zwei Jahre später, im Wimbledonhalbfinale 2015, lieferte sich Murray mit Roger Federer ebenfalls ein episches Aufschlagspiel. Viel Vergnügen!

