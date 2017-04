Kyrgios - frech und genial

Samstag, 01.04.2017

"Frech! Wie oft dürfen wir das wohl in den nächsten Jahren noch sehen dürfen", ließ sich der Kommentator des Streaming-Dienstes TennisTV vernehmen. Nick Kyrgios hatte gerade den Ball der Partie gespielt, einen Winner durch die Beine, nahe am Netz, wunderbar an seinem Gegenüber Roger Federer vorbeigespielt.

Genützt hat es dem Australier am Ende freilich nichts, als er bitter enttäuscht die 6:7(9),-7:6(9),-6:7(5)-Niederlage gegen den "Maestro" hinnehmen musste. Einige Klicks im Internet hat sich das Enfant terrible allerdings mit diesem sehenswerten Punktgewinn aber auf alle Fälle gesichert. Wahrlich, auf weitere solche Geniestreiche freuen wir uns in den nächsten Jahren tatsächlich schon sehr.

Nick Kyrgios im Steckbrief