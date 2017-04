In der Umkleide wird Novak zum DJ-okovic!

Samstag, 22.04.2017

Im ach so heiligen Umkleidebereich macht ja so jeder Profi sein eigenes Ding. Roger Federer gilt als komplett entspannter Zeitgenosse, der gerne auch noch bis kurz vor Matchbeginn plaudert. Maria Sharapova gibt die Unnahbare, die nur ihren Job erledigen will. Und Rafael Nadal rennt aufgepusht und bewaffnet mit Schläger durch die Gänge, bis es endlich losgeht.

Von Novak Djokovic ist wenig bekannt, zumindest außer dem 2007 erschienenen Video, in dem er seine Kollegen Federer, Nadal, Sharapova und Co. parodiert. Jetzt weiß man doch noch etwas mehr - denn wie der neue Werbespot für seinen Schlägerhersteller HEAD zeigt, wird aus Novak Djokovic kurz vorm Spiel Novak DJ-okovic!

Novak Djokovic im Steckbrief