Melzer: Als Vater nach Minsk?

Mittwoch, 22.03.2017

Da Jürgen Melzer und seine Frau, Ex-Schwimmerin Fabienne Melzer-Nadarajah, in den kommenden Tagen ihr erstes Kind erwarten, ist der Auftritt des Österreichers bei der Davis-Cup-Partie in Weißrussland (7. bis 9. April) noch nicht gesichert. "Wir erwarten ja ein Kind, das in den nächsten Tagen hoffentlich da ist. Wenn es rechtzeitig kommt, dann fliege ich zum Davis Cup, wenn nicht rechtzeitig, dann werde ich den Davis Cup auslassen", sagte Melzer im Gespräch mit der APA.

Für das Duell in Minsk wurden neben Bruder Gerald auch Alexander Peya und Julian Knowle nominiert. Für Melzer hat die Familie oberste Priorität. "Das ist mein erstes Kind, ich möchte mich nicht zwei Tage nach der Geburt verabschieden, das habe ich auch allen Beteiligten mitgeteilt. Wenn ich spielen kann und mit dem Gerald, dem Julian und dem Alex, glaube ich schon, dass wir dort gewinnen werden. Man muss das immer erst einfahren, aber ich habe ein gutes Gefühl."

So lief die Davis-Cup-Saison 2016