Murray besteht zweiten Wüsten-Test

Mittwoch, 01.03.2017

Andy Murray hat beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Dubai souverän das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglisten-Erste besiegte beim Hartplatzturnier im Wüstenemirat den Spanier Guillermo Garcia-Lopez mit 6:2, 6:0. Nächster Gegner ist der Deutsche Philipp Kohlschreiber. Murray war im Vorjahr in Dubai nicht am Start und kann daher seinen Vorsprung in der Weltrangliste etwas ausbauen. Das beste Dubai-Resultat des 29-Jährigen war im Jahr 2012 die Finalteilnahme, wo er Roger Federer unterlag. Dieses Duell ist in diesem Jahr im Halbfinale möglich.

