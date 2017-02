"Rafa" und der Bananenball

Donnerstag, 23.02.2017

Wofür ist Rafael Nadal besonders bekannt? Für seinen unbändigen Siegeswillen? Auf jeden Fall. Für seine zahllosen Ticks am Court? Mitunter leider ebenso. Aber auch für seine unglaublichen Sidespin-Bälle, die er oftmals in ärgster Bedrängnis vom Stapel lässt. Ein Youtube-User hat sich die Mühe gemacht die 50 besten dieser Bananenschüsse in einem Video zusammenzufassen.

Der geneigte Tennisfan der ab und an auch an einer Videospielkonsole wie etwa der Wii zu einem Funsport-Videospiel á la Mario Power Tennis greift, verbucht solche Schüsse als abgefahrene Comic-Schläge die es in der Realität nicht geben kann. "Rafa" hat in seiner bislang 16-jährigen Profikarriere das Gegenteil bewiesen und beim Sidespin Extreme ausgelotet, wie es neben ihm kein zweiter geschafft hat. Wir wünschen viel Vergnügen mit den 50 besten Bananenbällen des Spaniers!

Rafael Nadal im Steckbrief