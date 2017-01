Das große Warten auf die 50

Freitag, 13.01.2017

Novak Djokovic gegen Rafael Nadal. Kein Duell gab es öfter im Herrentennis. Der Serbe und der Spanier kreuzten bislang 49-mal die Schläger. Djokovic führt im Head-to-head mittlerweile mit 26:23, nachdem er die letzten sieben Duelle ohne Satzverlust gewonnen hat. Das Warten auf den 50. Vergleich zwischen dem "Djoker" und "Rafa" dauert nun schon einige Zeit.

Das letzte Mal trafen die beiden im Viertelfinale beim Sandplatzturnier in Rom im Mai 2016 aufeinander. Frühestens bei den Australian Open, wo Djokovic und Nadal im Jahr 2012 eines der legendärsten Matches der Tennisgeschichte spielten, könnte es zum 50. Schlagabtausch kommen. Laut Auslosung können sich die beiden Legenden in Melbourne im Halbfinale treffen. In diesem Video seht ihr alle Matchbälle der bisherigen 49 Duelle zwischen Djokovic und Nadal.

