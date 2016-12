Einmal Trickschläge am Fließband, bitte!

Dienstag, 27.12.2016

Wenn es darum geht, den "GOAT" (Greatest of all time) im Herrentennis zu bestimmen, gehen die Meinungen weit auseinander. Ähnlich wird es wohl so sein, wenn man sich die Frage stellt, wer der größte Hot-Shot-König im Tennis ist. Der bekannte YouTube-User Raz Ols hat sich diesem Thema angenommen und seine persönliche Top 5 aufgestellt und diese mit spektakulären Schlägen gewürzt. Welche Spieler in den Top 5 vertreten sind, seht ihr in diesem Video. Wer ist euer absoluter Hot-Shot-König? Diskutiert auf unserer Facebook-Seite mit!

Das aktuelle ATP-Ranking