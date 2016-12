"Save the best for start"

Montag, 26.12.2016

Wer kennt nicht diese Matches, die sich mit zunehmender Spielzeit hochschaukeln und immer wieder spektakuläre Ballwechsel bieten. Sind die Spieler so richtig warm geworden, steigt auch normalerweise das Niveau im Match, getreu dem Motto: Save the best for last. Aber es gibt auch den umgekehrten Fall, wenn das Match mit einem Paukenschlag beginnt. In diesem Video sind zehn der spektakulärsten Auftaktballwechsel auf der ATP-Tour zusammengestellt. Viel Vergnügen!

