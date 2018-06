Wimbledon, Quali-Finale im Livestream: Bernard Tomic und Genie Bouchard im Einsatz

Am Freitagnachmittag kämpfen insgesamt fünf Deutsche und drei Österreicher in den Einzelwettbewerben um einen Einzug in das Wimbledon Hauptfeld (Alle Matches live verfolgen!). Die Spiele von Bernard Tomic, Genie Bouchard und Vera Zvronareva werden live übertragen.

Tomic bekommt es ab 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit dem Belgier Ruben Bemelmans zu tun. Im Anschluss trifft Bouchard Mariana Duque Marino aus Kolumbien, den Abschluss macht Zvornareva im Duell mit der US-Amerikanerin Caroline Dolehide.

Die Matches auf Court 11 werden live übertragen, hier gibt's den Livestream zu den drei Partien!