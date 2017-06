Reißt Stosurs Grand-Slam-Serie?

Samstag, 17.06.2017

Die Grand-Slam-Serie von Samantha Stosur mit 37 Hauptfeldteilnahmen in Folge wird vermutlich reißen. Die 33-jährige Australierin hat bereits für das WTA-Premier-Turnier in Eastbourne, das in der Woche vor Wimbledon stattfindet, abgesagt. Laut Bericht von News Corp Australia ist die Teilnahme in Wimbledon nach einer Stressfraktur in der rechen Hand sehr unwahrscheinlich. Stosur hatte bei den French Open das Achtelfinale erreicht und scheiterte dort nach starkem Beginn an der späteren Siegerin Jelena Ostapenko.

Die Australierin hat seit den Australian Open 2004 jedes Grand-Slam-Turnier gespielt, mit Ausnahme der Australian Open 2008. Mit einem guten Abschneiden von Stosur in Wimbledon wäre ohnehin nicht zu rechnen. Bei 14 Teilnahmen erreichte sie nur zweimal die dritte Runde.

