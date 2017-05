Unangenehme Aufgaben für Kerber und Zverev

Freitag, 26.05.2017

Die Auslosung bei den French Open hat es nicht besonders gut mit den deutschen Spieler und Spielerinnen gemeint. Vor allem die Herren haben schwere Auftaktmatches vor der Brust. Alexander Zverev, der nach dem Titelgewinn in Rom in Roland Garros an zehn gesetzt ist, spielt in der ersten Runde gegen den unberechenbaren Spanier Fernando Verdasco. Philipp Kohlschreiber bekommt es mit Nick Kyrgios zu tun. Dustin Brown trifft im Hot-Shot-Duell auf den Franzosen Gael Monfils. Jan-Lennard Struff bekommt es mit Tomas Berdych zu tun. Und auch Florian Mayer hat einen gesetzten Spieler zugelost bekommen, den Spanier Pablo Carreno Busta.

Bei den Damen hat Angelique Kerber ebenfalls eine knifflige Aufgabe vor sich. Die Weltranglisten-Erste hat die Russin Ekaterina Makarova zugelost bekommen. Für Annika Beck (gegen Anastasija Sevastova) und Carina Witthöft (gegen Lauren Davis) wurden gesetzte Spielerinnen gezogen. Laura Siegemund, die bei den French Open ebenfalls gesetzt gewesen wäre und am liebsten auf Sand spielt, musste ihre Teilnahme absagen. Die deutsche Nummer zwei hatte sich in Nürnberg das Kreuzband gerissen und kann höchstwahrscheinlich erst im nächsten Jahr wieder spielen.

Die deutschen Erstrundenspiele bei den French Open im Überblick

Damen:

Angelique Kerber (1) - Ekaterina Makarova (Russland)

Mona Barthel - Tsvetana Pironkova (Bulgarien)

Julia Görges - Madison Brengle (USA)

Annika Beck - Anastasija Sevastova (Lettland/17)

Andrea Petkovic - Varvara Lepchenko (USA)

Carina Witthöft - Lauren Davis (USA/25)

Tatjana Maria - Ying-Ying Duan (China)

Herren:

Alexander Zverev (9) - Fernando Verdasco (Spanien)

Mischa Zverev (32) - Qualifikant

Philipp Kohlschreiber - Nick Kyrgios (Australien/18)

Florian Mayer - Pablo Carreno Busta (Spanien/20)

Jan-Lennard Struff - Tomas Berdych (Tschechien/13)

Dustin Brown - Gael Monfils (Frankreich/15)

