Barbara Haas in Quali-Runde zwei

Mittwoch, 24.05.2017

Barbara Haas hat die erste von drei möglichen Hürden auf dem Weg ins French-Open-Hauptfelddraw genommen. Die 21-Jährige besiegte in Runde eins der Qualifikation die Russin Ksenia Lykina mit 1:6, 6:4, 6:4. In Runde zwei wartet auf die Nummer 159 der Tenniswelt jedoch eine schwere Nummer - mit der an zwei gesetztem Tschechin Marketa Vondrousova, die aktuell auf Rang 94 notiert ist.

Haas ist die einzige österreichische Teilnehmerin in Roland Garros. Ihr bestes Grand-Slam-Resultat feierte sie im Vorjahr mit dem Erreichen der ersten Runde bei den US Open.

