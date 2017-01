Federer gewinnt "Senioren-Duell" gegen Melzer

Montag, 16.01.2017

Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer ist trotz zwischenzeitlicher Probleme in die zweite Runde der Australian Open eingezogen. Der an Position 17 gesetzte Schweizer gewann das "Senioren-Duell" der 35-Jährigen mit 7:5, 3:6, 6:2, 6:2 gegen Qualifikant Jürgen Melzer aus Österreich. Nach dem Match zeigte sich Federer erleichtert - nicht zwingend über den Ausgang der Begegnung mit Melzer. "Ich bin im Wettbewerb mit dabie und das ist einfach schön", so der "Maestro" im Post-Match-Interview. "Jedes Match ist ein gutes Match, auch wenn ich heute verloren hätte. Weil ich bin wieder zurück auf dem Platz."

Im nächsten Match trifft der viermalige Melbourne-Sieger Federer auf den 20-jährigen Amerikaner Noah Rubin, der sich im inner-amerikanischen Duell gegen Bjorn Frantangelo in fünf Sätzen durchgesetzt hatte.

Chance, Geschichte zu schreiben

Federer hatte zu Beginn des Jahres beim Hopman Cup in Perth nach einer rund sechsmonatigen Verletzungspause sein Comeback gefeiert. Nach der Niederlage im Halbfinale von Wimbledon mit einem symbolträchtigen Sturz auf dem Heiligen Rasen hatte der 17-malige Major-Champion seine Saison im Juli wegen Knieproblemen vorzeitig beendet.

Federer könnte in Melbourne der älteste Spieler seit Ken Rosewall (1972) werden, der ein Grand-Slam-Turnier gewinnt. Der Australier hatte vor 45 Jahren im Alter von 37 Jahren und 62 Tagen den Titel bei seinem "Heimspiel" geholt.

