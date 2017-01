Mischa Zverev erreicht erstmals Major-Achtelfinale

Freitag, 20.01.2017

Mischa Zverev steht erstmals im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Der Weltranglisten-50. aus Hamburg setzte sich in der dritten Runde der Australian Open mit 6:1, 4:6, 6:3, 6:0 gegen Malek Jaziri (Tunesien) durch. Nach 2:22 Stunden verwandelte der 29-jährige Zverev auf Showcourt 2 im Melbourne Park seinen ersten Matchball.

Jetzt live auf die Australian Open wetten - und von HappyBet 150,- Euro Startguthaben bekommen!

Nächster Gegner des Linkshänders ist am Sonntag der topgesetzte Olympiasieger Andy Murray (Großbritannien). Am Samstag könnte Alexander Zverev (Nr. 24) mit einem Sieg über Rafael Nadal (Spanien/Nr. 9) seinem zehn Jahre älteren Bruder Mischa ins Achtelfinale folgen. Es wäre das erste Mal, dass bei einem Grand-Slam-Turnier zwei Brüder in der Runde der letzten 16 stehen würden.

Kleines Tief in Satz 2

Mischa Zverev, der bis zu seinem Siegeszug von Melbourne nur einmal die dritte Runde eines Majors erreicht hatte (Wimbledon 2008), hatte gegen Jaziri (ATP-Nr. 56) nur im zweiten Satz eine kurze Schwächephase. Nach einem Break Rückstand im dritten Satz holte er sich nervenstark den Aufschlag zurück. Auch die Diskussionen mit dem Stuhlschiedsrichter über störende Zuschauer brachten Zverev, der sich zwischendurch an der Halswirbelsäule behandeln lassen musste, nicht aus dem Konzept.

Die Australian Open im Überblick