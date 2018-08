Tennis - US Open heute live: Die Spiele am Montag im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag startet mit den US Open das letzte der vier Grand Slams in Flushing Meadows. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Spiele im Livestream, TV und Liveticker verfolgen könnt.

Aufgrund der Zeitverschiebung finden einige Spiele des ersten Turniertages in deutscher Zeit in der Nacht von Montag auf Dienstag statt.

US Open heute live: Der 1. Turniertag im TV und im Livestream

Die Übertragungsrechte der diesjährigen US Open liegen beim Sender Eurosport, der eine große Auswahl der Spiele im Free-TV auf Eurosport 1 zeigt.

Die Berichterstattung des heutigen ersten Turniertages beginnt um 18 Uhr und endet am Dienstagmorgen um 5 Uhr. Experte ist Boris Becker.

Neben den Spielen auf dem Hauptkanal überträgt der Sender auch viele Spiele auf dem Pay-TV-Angebot Eurosport 2, wo bereits ab 16.55 Uhr von den US Open berichtet wird.

Das komplette Spielgeschehen des Turniers gibt es via Livestream beim kostenpflichtigen Angebot EurosportPlayer zu sehen. Kostenpunkt sind 4,99 Euro monatlich.

US Open heute im Liveticker

SPOX bietet zu den wichtigsten Spielen des Tages einen Liveticker an. Folgende Spiele des ersten Tages gibt es als Liveticker:

Ab 18 Uhr: Stan Wawrinka - Grigor Dimitrov (Liveticker)

Ca. 18.30: Mischa Zverev - Taylor Fritz (Liveticker)

Folgend: Julia Görges - Anna Kalinskaya (Liveticker)

Folgend: Dominic Thiem - Mirza Basic (Liveticker)

Ca. 2.30: Rafael Nadal - David Ferrer (Liveticker)

US Open heute live: Die Spiele der Deutschen

Insgesamt sechs deutsche Spieler greifen am ersten Turniertag ins Spielgeschehen ein.

Spieler 1 Spieler 2 Court Mischa Zverev Taylor Fritz Court 10, Spiel 2 Julia Görges Anna Kalinskaya Court 10, Spiel 3 Agnieszka Radwanska Tatjana Maria Court 13, Spiel 2 Caroline Dolehide Carina Witthöft Court13, Spiel 4 Borna Coric Florian Mayer Court7, Spiel 3 Nicolas Jarry Peter Gojowczyk Court 14, Spiel 2

So hoch ist das Preisgeld bei den US Open 2018

Die Spieler bei den US Open könne sich bereits in der frühen Turnierphase auf eine Menge Geld freuen: Beim diesjährigen Turnier gibt es mehr Preisgelder als je zuvor bei einem Grand-Slam-Turnier. Im Vorjahr kassierten die Spieler noch fünf Prozent weniger.