Australian Open 2018, 1. Runde: Görges souverän - auch Kohli gefordert

Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres steht an: die Australian Open in Melbourne. An Tag 1 ist mit Rafael Nadal gleich ein großer Name im Einsatz. Doch auch die Deutschen sind zum Auftakt gefragt - Philipp Kohlschreiber muss ran, bei den Damen konnte Julia Görges ihre Siegesserie ausbauen.

Australian Open 2018: Damen - 1. Runde (alle Matches)

Julia Görges (GER/30) - Sofia Kenin (USA) 6:4, 6:4

Solider Auftakt für die deutsche Nummer eins. Knapp 80 Minuten dauerte das erste Match von Julia Görges gegen die junge US-Amerikanerin, dann hatte sich die deutsche den Einzug in die zweite Runde gesichert. Besonders beeindruckend: der Aufschlag von Görges, der insgesamt 14 Asse gelangen. Hier geht es zum Spielbericht.

Belinda Bencic (SUI) - Venus Williams (USA/5) 6:3, 7:5

Erster Sieg überhaupt von Bencic gegen Venus - und was für einer: Die Schweizerin, die im vergangenen Jahr in Runde eins an Schwester Serena gescheitert war, setzte ihr erfolgreiches Comeback der letzten Wochen fort und sicherte sich mit einer couragierten Vorstellung den Einzug in die zweite Runde. Im Vergleich mit Williams zeigte sich Bencic als die aggressivere Spielerin und verwertete mit einem Vorhand-Longline-Ball gleich ihren ersten Matchball.

Mihaela Buzarnescu (ROM) - Caroline Wozniacki (DEN/2)

(ROM) - (DEN/2) Timea Babos (HUN) - CoCo Vandeweghe (USA/10)

(HUN) - (USA/10) Elina Svitolina (UKR/4) - Ivana Jorovic (SRB)

(UKR/4) - (SRB) Mona Barthel (GER) - Monica Niculescu (ROM) 6:4, 7:5

1:49 Stunden brauchte Mona Barthel, um wie schon im vergangenen Jahr die zweite Runde beim ersten Major des Jahres zu erreichen. Gegen die unorthodox spielende Rumänin behielt Barthel Ruhe und Nerven, konnte ihrer Gegnerin dreimal den Auschlag abnehmen, während Barthel selbst nur ein Break hinnehmen musste. Am Ende hatte Mona Barthel 36 Gewinnschläge ins Feld gebracht - doppelt so viele wie Niculescu.

