Zverev und Goerges vor Coup?

Erster Achtelfinal-Tag bei den US Open in New York: Mit Mischa Zverev und Julia Görges haben gleich zwei DTB-Profis die Chance, ins Achtelfinale einzuziehen. Ihnen stehen jeweils Lokalmatadoren gegenüber. Weitere Highlights: Der kanadische Youngster Denis Shapovalov gegen Pablo Carreno-Busta und Petra Kvitova gegen Garbine Muguruza in der Night Session.

US Open 2017, Damen - Achtelfinale



Anastasija Sevastova (LAT/16) - Maria Sharapova (RUS/WC)

Julia Görges (GER/30) - Sloane Stephens (USA)

Petra Kvitova (CZE/13) - Garbine Muguruza (ESP/3)

Venus Williams (USA/8) - Carla Suarez Navaro (ESP)

Seite 1: Damen, Achtelfinale - Tag 7

Seite 2: Herren, Achtelfinale - Tag 7