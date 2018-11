ATP-Finals: Der dritte Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag finden weitere Spiele in der Gruppe "Lleyton Hewitt" der ATP-Finals statt. Kevin Anderson und Kei Nishikori sowie Roger Federer und Dominic Thiem treffen am dritten Spieltag aufeinander. SPOX hat alle Informationen zu den Partien, der Übertragung im TV und Livestream und dem Liveticker für Euch.

ATP Finals: Wann und wo finden die Matches statt?

Traditionell finden die ATP Finals als Abschluss der Saison in London statt. Austragungsort ist seit 2009 die O2 Arena im Stadtteil Greenwich. Folgende Matches werden heute ausgetragen:

15 Uhr : Kevin Anderson vs. Kei Nishikori

: Kevin Anderson vs. Kei Nishikori 21 Uhr: Roger Federer vs. Dominic Thiem

ATP Finals heute live im TV, Livestream und Liveticker

Sky hat sich die Übertragungsrechte für das Finalturnier gesichert und zeigt alle Spiele live und exklusiv. Mit Sky Go bietet der Pay-TV-Sender zusätzlich noch einen Livestream an.

Wer kein Sky-Abonnement besitzt, hat die Möglichkeit den kostenlosen SPOX-Liveticker zu nutzen.

ATP-Finals: So funktioniert der Modus

Der Modus unterscheidet sich vom gewöhnlichen Vorgehen bei ATP-Turnieren. Es gibt zwei Gruppen mit jeweils vier Teilnehmern. Erst wenn jeder Spieler gegen jeden Gruppengegner angetreten ist, kommt es zum K.o.-System. Im Halbfinale treffen die jeweils zwei Gruppensieger aufeinander.

Die Lleyton-Hewitt-Gruppe

Weltranglistenposition Spieler Land 8 Dominic Thiem Österreich 9 Kei Nishikori Japan 6 Kevin Anderson Südafrika 3 Roger Federer Schweiz

Bisherige Ergebnisse der Lleyton-Hewit-Gruppe

Kevin Anderson vs. Dominic Thiem 6:3, 7:6

vs. Dominic Thiem Kei Nishikori vs. Roger Federer 7:6, 6:3

ATP-Finals: Die Sieger der letzten zehn Jahre