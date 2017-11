Schönborn zu Becker: "Du bist abgehoben"

Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 2 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 3

Ex-Trainer Richard Schönborn seinen früheren Schützling Boris Becker einen Tag nach dessen Geburtstag am 22. November scharf kritisiert und ihm fehlende Bodenhaftung vorgeworfen.

Vor allem über Beckers Behauptung, er sei als Jugendlicher nur unzureichend vom deutschen Tennisbund gefördert worden, echauffiert sich der 84-jährige in einem offenen Brief in der Welt: "Wodurch bist Du dann mit 17 Jahren Wimbledonsieger geworden? Hat der liebe Gott Dich von heute auf morgen gesegnet?"

Artikel und Videos zum Thema Das Davis-Cup-Finale live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In Schönborns Augen habe das ständige Leben in der Öffentlichkeit bei Becker zu einer verzerrten Realitätswahrnehmung geführt: "Du hast Dich nie richtig eingeschätzt, Du bist abgehoben, bist größenwahnsinnig geworden, hast die Selbstkontrolle und realistische Selbsteinschätzung verloren." Dies habe unter dem Strich dazu geführt, dass Becker seine Wurzeln verloren habe, "die Menschen, die Dir geholfen haben, so hoch zu kommen, kennst Du nicht mehr.

Als ehemaliger Cheftrainer des DTB war Schönborn 26 Jahre lang für die Nachwuchsarbeit im deutschen Tennis hauptverantwortlich und begleitete dabei unter anderem Becker und Steffi Graf bei ihren Weltkarrieren.