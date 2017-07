Tennis-Geschlechterkampf im Musikvideo

Die Retro-Tenniswelle hat nun auch die Musik erwischt.

Das Kino hat Tennis für sich entdeckt. In den nächsten Monaten kommen drei Filme auf die Leinwand, in denen Tennis im Vordergrund steht: die Komödie "Gentlemen's Fury", die Rivalität zwischen John McEnroe und Björn Borg und der berühmtberüchtigte "Battle of Sexes" im Jahr 1973 zwischen Bilie Jean King und Bobby Riggs.

Der britische Sänger Olly Murs ("Heart Skips a Beat") ist ein großer Tennisfan und hat den "Battle of Sexes" für sein neues Video zum Anlass genommen. Im Song "Unpredictable" singt Murs gemeinsam mit Louisa Johnson, allerdings nicht über Tennis, sondern natürlich über die Liebe. Im Mittelpunkt steht der Geschlechterkampf im Tennis. Um dem Video zusätzlichen Charme zu verleihen, spielt der Wettkampf im Jahr 1978.