Wettanbieter sehen Williams vor Kerber

Freitag, 13.01.2017

Im vergangenen Jahr hatte Kerber im Endspiel gegen Williams gewonnen und ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert.

Hinter dem Spitzenduo gehören für bwin die Tschechin Karolina Pliskova (9,00), Die Rumänin Simona Halep (11,00), Garbine Muguruza aus Spanien (12,00) und Agnieszka Radwanska aus Polen (19,00) zu den Mitfavoritinnen. Bei den Männern prophezeit der Wettanbieter wie viele Experten das fünfte Melbourne-Finale zwischen Titelverteidiger Novak Djokovic und Andy Murray.

Djokovic wird nach seinem Triumph beim Vorbereitungsturnier in Doha, bei dem er seinen Dauerrivalen Murray im Endspiel bezwang, mit der Quote 2,45 auf seinen siebten Titel Down Under geführt. Branchenführer Murray folgt knapp dahinter (2,55).

Dem Schweizer Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer und seinem Erzrivalen Rafael Nadal aus Spanien werden immerhin Außenseiterchancen (13,00) zugebilligt. Bei einem Sensationssieg von Deutschlands Tennis-Hoffnung Alexander Zverev (Hamburg) zahlt bwin das 81-fache des Einsatz aus.

