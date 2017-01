"Kohli weiter" - packt Zverev die nächste Hürde?

Donnerstag, 19.01.2017

Angie erneut in drei, Görges ausgeschieden

Zverev ist gefragt - was macht der Djoker?

Damen 2. Runde (alle Matches)

Barbora Strycova (CZE/16) - Andrea Petkovic (GER) 6:0, 7:5

"Kämpfen, Petko, kämpfen!" - die deutsche Fed-Cup-Spielerin enttäuschte ihre Fans auf dem Court 3 im Melbourne Park nach einem desaströsen ersten Satz nicht. Petkovic holte sich in einem epischen Spiel den Ausgleich zum 4:4 im zweiten Durchgang, gab daraufhin ihren Aufschlag ab - und schaffte erneut ein Break. Wieder war es aber Strycova, die vorlegte. Und sich nach einem Netzangriff nach 1:44 Stunden den Einzug in die dritte Runde sicherte.

Andrea Petkovic nutzte nur zwei von 13 Break-Chancen, insgesamt bot Strycova Tennis mit mehr Variationen, streute regelmäßig Slice-Bälle ein, zeigte sich öfter am Netz. Die tschechische Fed-Cup-Heldin trifft in der kommenden Runde auf Caroline Garcia aus Frankreich.

Johanna Konta (GBR/9) - Naomi Osaka (JPN) 6:4, 6:2

Naomi Osaka mag eine der aufstrebenden Damen im Welttennis sein, gegen Johanna Konta gab es für die Australierin indes nichts zu holen. Die letztjährige Halbfinalistin, angereist mit dem Selbstvertrauen eines Turniersieges in Sydney gab sich auch in Runde zwei keine Blöße und zeigte sich Osaka in allen Belangen überlegen. Nach lediglich 69 Minuten standen bei Konta 22 Gewinnschläge zu Buche, Osaka kam lediglich auf zwölf.

Die Britin, die in Runde drei auf Caroline Wozniacki treffen wird, überzeugte auch mit ihrem Aufschlag - insgesamt schlug Konta neun Asse.

Trend Wer gewinnt die Australian Open 2017 Angelique Kerber Serena Williams Garbine Muguruza Karolina Pliskova Agnieszk Radwanska Eine andere Spielerin

Karolina Pliskova (CZE/5) - Anna Blinkova (RUS) 6:0, 6:2

Noch ist Karolina Pliskova bei den Australian Open 2017 nicht ins Schwitzen gekommen - zumindest nicht aufgrund der Leistungen ihrer Gegnerinnen. Wieder gab die Tschechin nur zwei Spiele ab, spielte sich nach 59 Minuten in die dritte Runde, wo nun die Lettin Jelena Ostapenko auf die US-Open-Finalistin 2016 wartet. Pliskova ließ lediglich eine Break-Chance von Blinkova zu, die sie indes abwehrte.

Auf der anderen Seite nahm die Doppel-Partnerin von Julia Görges der Russin fünf Mal deren Aufschlag ab, hatte am Ende des Matches 23 Punkte mehr als ihre Kontrahentin aufzuweisen.

Dominika Cibulkova (SVK/6) - Su-Wei Hsieh (TPE) 6:4, 7:6 (8)

Ausgerechnet ein leichter Vorhand-Volley der ansonsten am Netz so sicheren Hsei beendete den deren starken Auftritt gegen die Siegerin der WTA Finals vom vergangenen Herbst. Cibulkova kam so mit ihrem fünften Matchball zu einem Sieg, für den die Slowakin hart arbeiten musste, insgesamt 1:43 Stunden lang. Beide Damen leisteten sich exakt gleich viele unerzwungene Fehler (29), bei den Gewinnschlägen hatte sogar die Taiwanerin mit 30:28 die Nase vorne.

Am Ende setzte sich Cibulkova, wieder einmal, mit ihrer Kampfstärke durch - und aufgrund ihrer starken Beinarbeit, beinahe 300 Meter mehr als ihre Gegnerin legte die Nummer sechs des Turniers zurück. In Runde drei geht es für Cibulkova nun gegen die Russin Ekaterina Makarova, die von der Aufgabe der Italienerin Sara Errani profitierte.

Erlebe die WTA- und ATP-Tour live und auf Abruf auf DAZN. Hol' dir jetzt deinen Gratismonat!

Agnieszka Radwanska (POL/3) - Mirjana Lucic-Baroni (CRO)

Timea Bacsinszky (SUI/12) - Danka Kovinic (MNE)

Lucie Safarova (CZE) - Serena Williams (USA/2)

Die Weltrangliste der Damen im Überblick

Damen, 2. Runde: Petkovic und Serena sind gefordert

Herren, 2. Runde: Zverev, Kohli, Nadal und der Djoker an der Reihe