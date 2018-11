NHL: Krise perfekt - Colorado verliert mit Nationaltorhüter Phillip Grubauer

Colorado Avalanche hat auch mit Nationaltorhüter Philipp Grubauer das kleine Tief in der NHL nicht überwinden können. Das Team um den Stanley-Cup-Sieger aus Rosenheim unterlag bei den Vancouver Canucks mit 6:7 nach Verlängerung. Die Canucks gingen bereits in der ersten Minute in Führung und machten die Krise von Grubauers Team perfekt. Es war die dritte Niederlage in Folge für Colorado.

In den vergangenen beiden Spielen bei den Calgary Flames (5:6) und Minnesota Wild (2:3) hatte jeweils Grubauers russischer Konkurrent Semjon Warlamow im Tor gestanden.

Trotz Niederlage: Philipp Grubauer mit gutem Spiel

In Vancouver wehrte Grubauer (26) bei seinem fünften Einsatz in der laufenden Saison 30 Schüsse ab. Avalanche steht mit 17 Punkten weiter gut da, drei Zähler trennen die Mannschaft aus Denver vom Ligaprimus Nashville Predators (20).