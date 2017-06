Golden Knights stellen ersten Kader auf

Erlebe

deinen Sport

live MLB Do 19:10 Twins -

White Sox NBA Fr 01:00 NBA Draft 2017 MLB Fr 01:05 Yankees -

Angels MLB Sa 01:10 Indians -

Twins MLB Sa 04:10 Dodgers -

Rockies MLB Sa 04:15 Giants -

Mets MLB Sa 19:05 Yankees -

Rangers MLB Sa 22:10 Marlins -

Cubs MLB Sa 22:10 Indians -

Twins MLB So 04:10 Dodgers -

Rockies MLB So 19:10 Indians -

Twins MLB So 22:05 Giants -

Mets MLB So 22:10 Dodgers -

Rockies MLB So 22:10 Mariners -

Astros MLB Di 01:05 Nationals -

Cubs MLB Di 01:10 Red Sox -

Twins MLB Di 04:08 Giants -

Rockies MLB Di 04:10 Dodgers -

Angels MLB Mi 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins MLB Di 00:05 Nationals -

Mets MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros

Die Las Vegas Golden Knights nutzen den Rahmen der NHL Awards 2017, um ihren ersten Kader zusammenzustellen. Die Richtung ist klar, Änderungen aber noch vorbehalten.

Im Rahmen eines sogenannten Expansion-Draft durften die Golden Knights aus Las Vegas ihr erstes Team zusammenstellen. Die bisherigen 30 Teams der NHL fertigten dafür eine Liste mit ausgewählten Spielern aus ihrem Kader an, aus der sich die Neulinge jeweils einen Spieler herauspicken durften.

Die Regularien hierfür sind komplex, was sich schon im Vorfeld der Veranstaltung zeigte. "Ich höre zum ersten Mal davon, da ist es schön dabei zu sein, dass zu sehen, was passiert, ich bin gespannt", hatte etwa Patrick Laine von den Winnipeg Jets erklärt.

Den Überblick behielten die Verantwortlichen der Golden Knights allerdings und sicherten sich ihre Wunschspieler. Das Team dürfte wohl in der Zukunft um Goalie Marc-Andre Fleury, James Neal sowie Defensivspezialist Marc Methot aufgebaut werden.

Endgültige Aussagen über den Kader lassen sich allerdings noch nicht treffen. Der Draft in Chicago steht bevor und Manager George McPhee wird versuchen, aus der Liste an erhaltenen Spielern einen möglichst homogenen Kader zu bauen. Dafür stehen ihm zwölf Picks zur Verfügung.

Die Liste der Spieler vom Expansion Draft:

Calvin Pickard (Colorado Avalanche), Luca Sbisa (Vancouver Canucks), Jon Merrill (New Jersey Devils), Teemu Pulkkinen (Arizona Coyotes), William Carrier (Buffalo Sabres), Tomas Nosek (Detroit Red Wings), Cody Eakin (Dallas Stars), Jonathan Marchessault (Florida Panthers), Brayden McNabb (Los Angeles Kings), Connor Brickley (Carolina Hurricanes), Chris Thorburn (Winnipeg Jets), Pierre-Edouard Bellemare (Philadelphia Flyers), Jason Garrison (Tampa Bay Lightning), Jean-Francois Berube (New York Islanders), James Neal (Nashville Predators), Deryk Engelland (Calgary Flames), Brendan Leipsic (Toronto Maple Leafs), Colin Miller (Boston Bruins), Marc Methot (Ottawa Senators), David Schlemko (San Jose Sharks), David Perron (St. Louis Blues), Oscar Lindberg (New York Rangers), Griffin Reinhart (Edmonton Oilers), Alexei Emelin (Montreal Canadiens), Clayton Stoner (Anaheim Ducks), Erik Haula (Minnesota Wild), William Karlsson (Columbus Blue Jackets), Trevor van Riemsdyk (Chicago Blackhawks), Marc-Andre Fleury (Pittsburg Penguins), Nate Schmidt (Washington Capitals)