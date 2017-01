Boston Bruins trauern um Milt Schmidt

Mittwoch, 04.01.2017

Schmidt hatte 1939 und 1941 als Spieler sowie 1970 und 1972 als Trainer den Stanley Cup gewonnen.

1961 wurde Schmidt in die Hall of Fame aufgenommen. Seine Rückennummer 15 wird bei den Boston Bruins seit 1980 nicht mehr vergeben. Noch am 20. Oktober 2016 hatte Milt Schmidt zusammen mit dem legendären kanadischen Abwehrspieler Bobby Orr beim ersten Saisonheimspiel der Bruins den Puck zum ersten Bully eingeworfen.