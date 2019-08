NFL News: Stressfraktur im rechten Fuß - Chargers-Safety Derwin James fällt lange aus

Die Los Angeles Chargers müssen auf unbestimmte Zeit auf Safety Derwin James verzichten. Beim 23-Jährigen wurde eine Stressfraktur im rechten Fuß diagnostiziert.

Wie lange James ausfallen wird, ist laut NFL Insider Ian Rapoport noch unklar, es dürfte sich aber um mehrere Monate handeln. James zog sich die Verletzung am Donnerstag bei einer Trainingseinheit zu.

Head Coach Anthony Lynn sagte am Freitag, dass es keinen Zeitplan für eine Rückkehr des Safetys gebe, der sich in der vergangenen Saison mit einer starken Leistung als Rookie direkt eine Pro-Bowl- und All-Pro-Nominierung verdiente. Er hoffe auf eine Rückkehr noch in diesem Jahr, das könne man jedoch nicht mit Bestimmtheit sagen.

James hatte es 2018 auf insgesamt 105 Tackles, drei Interceptions und 3,5 Sacks gebracht. Die Chargers waren in den Playoffs in der Divisional Round am späteren Champion New England Patriots gescheitert.