Kader Cut Deadline: Alle großen Entlassungen und Entscheidungen im Überblick

Der Kader-Cutdown-Tag ist da: Über 1.000 NFL-Spieler werden am heutigen Samstag entlassen, bis um 22 Uhr deutscher Zeit müssen alle Teams ihre 90-Mann-Preseason-Kader auf 53 Spieler reduziert haben. Bei SPOX verpasst ihr keine große Entlassung und keinen überraschenden Trade!

Hinweis: Die Kader-Deadline ist um 22 Uhr deutscher Zeit. Dieser Artikel wird im Laufe des Nachmittags und des Abends fortlaufend aktualisiert.

Texans: Jadeveon Clowney geht zu den Seahawks!

17.55 Uhr: Wir haben die Details: Jadeveon Clowney wechselt für einen Drittrunden-Pick sowie die Linebacker Jacob Martin und Barkevious Mingo nach Seattle! Das hat Rapoport soeben vermeldet. Unglaublich. Für Seattle ist dieser Trade ein absoluter No-Brainer. Mehr noch: es ist ein eindrucksvolles Statement dafür, dass die Texans eine solche Situation nicht ohne GM bewältigen sollten. Selbst wenn Clowney in Seattle nicht funktioniert oder man sich auf keinen Vertrag einigen kann, und Seattle sich nach der Saison von ihm trennt, wird er in der anschließenden Free Agency einen Drittrunden-Compensatory-Pick einbringen. Und die Spieler, die Seattle hier aufgegeben hat, sind nun wirklich keine Schwächung. Dass Houston ohne Offensive Lineman aus der ganzen Sache rausgeht, ist nur die Spitze des Eisbergs.

17.47 Uhr: Das ist mal wirklich eine Überraschung: Berichten zufolge steht Undrafted Rookie Quarterback Jake Dolegala im 53er Kader der Cincinnati Bengals! Nachdem Ryan Finley eine gute Saisonvorbereitung hatte, muss man dann wohl davon ausgehen, dass die Bengals hinter Andy Dalton zwei weitere Quarterbacks mit in die Saison nehmen.

17.34 Uhr: Wir unterbrechen diese Clowney-Sondersendung für eine Nachricht aus Minnesota: Die Vikings werden sich von Laquon Treadwell trennen. Das hat Ian Rapoport soeben bestätigt. Minnesota arbeitet noch an möglichen Trades, andernfalls wird er entlassen.

17.30 Uhr: ...laut Albert Breer handelt es sich bei den beiden Seahawks-Spielern, die in den Trade involviert sind, um Verteidiger. Das wäre wirklich überraschend; der größte defensive Need der Texans dürfte in der Secondary zu finden sein.

17.25 Uhr: Weitere Clowney-Updates: Laut Aaron Wilson vom Houston Chroniclekommt Clowney für einen Drittrunden-Pick sowie zwei Spieler nach Seattle. Die Texans waren interessiert an Offensive Linemen, könnten aber auch einen Running Back gebrauchen. Center Justin Britt scheint ein heißer Kandidat zu sein.

17.11 Uhr: Neuigkeiten in der Clowney-Saga: Laut NFL-Insider Jay Glazer haben sich die Texans und Seahawks auf die Trade-Parameter verständigt! Heißt im Klartext: Der Preis ist ausgehandelt, Clowney muss zustimmen, indem er seinen Franchise Tag unterschreibt, und dann muss er den Medizincheck in Seattle bestehen. Da er angeblich zu den Seahawks will, sollte dem nichts im Wege stehen. Wir sind hier auf der Zielgeraden...

17.03 Uhr: Das Wide-Receiver-Bild in New England wird derweil klarer: Die Pats haben Slot-Receiver Braxton Berrios entlassen. Damit dürfte das WR-Corps aus Josh Gordon, Phillip Dorsett, Julian Edelman, N'Keal Harry, Demaryius Thomas und Jakobi Meyers bestehen. Matthew Slater als reiner Special-Teamer ist natürlich auch mit dabei.

16.52 Uhr: Eine unerwartete Nachricht gab es heute schon aus Oakland: Laut NFL-Insider Ian Rapoport wollen die Raiders mit drei Quarterbacks in die Saison gehen! Offenbar ist Coach Jon Gruden - generell bekannt für seine Quarterback-Arbeit nicht bereit, sich von Nathan Peterman zu trennen. Mike Glennon soll der Backup hinter Starter Derek Carr werden.

16.41 Uhr: Einige weitere News: Die Eagles, die letzte Nacht bereits Kasim Edebali entlassen haben, haben sich auch von Quarterback Cody Kessler und Defensive End Eli Harold getrennt. Die Seahawks haben Paxton Lynch entlassen, womit klar ist, dass Geno Smith den Backup-QB-Job gewonnen hat. Die Bengals haben soeben Offensive Lineman John Jerry entlassen; der Guard hatte letztes Jahr kein Team gefunden, von 2012 bis 2017 gehört er zum Stammpersonal bei den Dolphins und ab 2014 bei den Giants.

16.30: Seattle galt, neben den Eagles, zuletzt bereits als einer der heißeren Anwärter auf einen Clowney-Trade. Und die Offensive Linemen, von denen einer in einen solchen Trade involviert sein könnte, heizen die Gerüchteküche auf Social Media weiter an - inzwischen stimmen auch die Insider mit ein: Tom Pelissero und Mike Garafolo vom NFL Network berichten, dass sich die Seahawks in fortgeschrittenen Trade-Gesprächen wegen Clowney befinden!

16.27 Uhr: Bei all den Spielern, die heute noch entlassen werden, schwebt eine andere Personalie über allem: Die Rede ist natürlich von Jadeveon Clowney! Mitte der Woche hatte sich Clowney mit den Dolphins getroffen, doch allem Anschein nach ist er von Miami nicht überzeugt - und auch über den möglichen Preis gibt es wilde Spekulationen. Das neueste Gerücht: Die Seattle Seahawks haben ernsthaftes Interesse!

Cutdown Day: Bills entlassen LeSean McCoy

16.22 Uhr: Erster Impuls: Die Houston Texans, die ihren Running Back Lamar Miller verletzungsbedingt verloren haben,könnten jetzt sehr zügig bei McCoys Berater anrufen. McCoy hatte zuletzt merklich nachgelassen, für deutlich weniger Geld in einem Tandem mit dem ebenfalls jüngst verpflichteten Duke Johnson könnte das für Houston aber vorübergehend funktionieren.

16.20 Uhr: Und die erste große Entlassung haben wir auch schon: Laut ESPN-Insider Adam Schefter entlassen die Buffalo Bills LeSean McCoy! Der Running Back schien schon seit Monaten auf der Kippe zu stehen - umso mehr, nachdem Buffalo im Draft mit Devin Singletary einen sehr ähnlichen Back geholt und zusätzlich Frank Gore und T.J. Yeldon verpflichtet hatten. Durch die Entlassung sparen die Bills über sechs Millionen Dollar.

NFL Waiver Wire: Wer muss durch das Waiver Wire?

Alle Spieler, die weniger als vier "accrued Seasons" in der NFL vorweisen können, müssen durch das Waiver Wire. Als "accrued Season" zählt eine Saison, in der ein Spieler für mindestens sechs Wochen während der Saison im 53er Kader oder auf einer Injury Liste stand. Automatisch müssen somit alle Spieler, die 2019, 2018, 2017 und 2016 gedraftet wurden, in diesem Jahr durch das Waiver Wire, wenn sie entlassen werden.

Wer diese Kriterien nicht erfüllt - wenn beispielsweise die Chiefs Carlos Hyde entlassen sollten - ist nach seiner Entlassung direkt ein Free Agent und kann überall unterschreiben.

Teams haben im Waiver Wire Prioritäten gemäß der Draft-Reihenfolge. Arizona darf also jeweils als erstes entscheiden, ob es einen Spieler haben will. Waiver-Wire-Claims müssen allerdings in den 53er Kader aufgenommen werden; hat ein Team seinen 53er Kader also finalisiert und holt sich dann einen Spieler vom Waiver Wire, muss im Gegenzug ein Spieler aus dem 53-Mann-Kader noch entlassen werden.

NFL Practice Squad - wie funktioniert's, wer darf rein?