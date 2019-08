Down, Set, Talk! DAZN & SPOX NFL Podcast: Der Saison-Preview-Mailbag

Die Regular Season steht vor der Tür - und diese Woche geht es ganz um eure Fragen! Was wird aus den Colts ohne Luck, welche Spieler werden die Saison prägen, welches sind die besten Receiver-Duos, was wird aus Ezekiel Elliott und wie lösen die Saints ihre QB-Frage? Das und vieles mehr in der großen Mailbag-Folge!

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger im April 2018 den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football. "Down, Set, Talk!" ist der offizielle NFL-Podcast von DAZN und SPOX.

Der Rundown von Folge 75 sieht so aus:

05:34 - News (Colts, Texans, Keenum, Patriots u.a.)

27:19 - Mailbag

