Die Entscheidung ist endlich gefallen: Die Oakland Raiders sind das Hard Knocks Team 2019! Fans und Zuschauer dürfen sich damit auf eine ganze Reihe spannender und potenziell explosiver Storylines freuen.

Von Neuzugang und Exzentriker Antonio Brown, über Ex-Bengals-Linebacker Vontaze Burfict, der Brown einst in einem Spiel bewusst ausknocken wollte, bis hin zu Head Coach Jon Gruden, der die Raiders im Jahr vor dem Umzug nach Las Vegas bereits drastisch umgekrempelt hat - an guten Geschichten sollte es den Machern der Serie in keinster Weise mangeln.

Im Rahmen der Dokumentation wird ein Team während der Saisonvorbereitung und der Preseason begleitet. In mehreren Folgen erhalten die Fans dabei einzigartige Einblicke in das Training, die Team-Dynamiken, Spieler-Entlassungen und sind mit dabei, wenn der Kader für die anstehende Saison entsteht.

In Oakland wird dabei auch die Dynamik zwischen Gruden und Quarterback Derek Carr ein spannendes Thema sein. Carr könnte nach der kommenden Saison günstig entlassen werden, und immer wieder kursieren Gerüchte, wonach Gruden womöglich mit einem selbst ausgewählten Rookie-Quarterback in Las Vegas einziehen will.

Hard Knocks mit den Raiders: Browns als Warnung

Im Vorjahr wurden die Browns von den Kamerateams begleitet - und schon dort waren erste kleinere Konflikte innerhalb des Trainerstabs um Hue Jackson und Todd Haley zu erkennen, die später in der Saison noch eine große Rolle spielen sollten.

2020 geht "Hard Knocks" in seine bereits 15. Staffel, und Teams können von der Liga dazu verpflichtet nehmen, bei der Mini-Serie, die im August ausgestrahlt wird, teilzunehmen.

Franchises können ihr Veto gegen eine verpflichtende Nominierung einlegen, wenn sie entweder einen Head Coach im ersten Jahr haben, sie in den letzten zwei Jahren einen Playoff-Platz erreicht haben oder sie in den letzten zehn Jahren bereits bei Hard Knocks gezeigt wurden.

Neben den Raiders hätten auch die New York Giants, die Detroit Lions, die San Francisco 49ers oder die Washington Redskins zu einer Teilnahme verpflichtet werden können.

Diese Teams waren bisher bei "Hard Knocks" dabei