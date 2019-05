Starter-Serie: Texans, Colts, Jaguars, Titans - die AFC South im Überblick

Mit dem Draft und (dem größten Teil) der Free Agency im Rückspiegel wird das Bild auf die 32 Teams klarer: Wie könnten die offensiven und defensiven Startformationen aussehen? Und wo sind dort potenzielle Stärken und Schwächen? SPOX blickt in der Offseason-Starter-Serie auf alle acht Division, weiter geht's mit der AFC South.

Houston Texans

Die Texans stehen an einem kritischen Punkt: Houston schaffte im vergangenen Jahr zwar den Sprung in die Playoffs, wo es aber eine deutliche 7:21-Heimniederlage gegen Indianapolis setzte.

Deshaun Watson geht 2019 in sein drittes NFL-Jahr, das Fenster, in dem man mit einem guten und gleichzeitig günstigen Quarterback auftrumpfen kann, wird also kleiner - und immer wieder kursieren Gerüchte, wonach der Stuhl von Head Coach Bill O'Brien wackeln könnte.

Die große Frage lautet ganz einfach: Hat Houston genug getan, um sein Titelfenster mit Watson jetzt so richtig aufzustoßen?

Houston Texans Starter Projection Offense:

Position Spieler Position Spieler Quarterback: Deshaun Watson Left Tackle: Matt Kalil Running Back: Lamar Miller Left Guard: Senio Kelemete Wide Receiver: DeAndre Hopkins Center: Nick Martin Wide Receiver: Will Fuller Right Guard: Zach Fulton Slot-Receiver: Keke Coutee Right Tackle: Seantrel Henderson Tight End: Jordan Thomas

Houston Texans Starter Projection Defense:

Position Spieler Position Spieler Edge: Jadeveon Clowney Cornerback: Johnathan Joseph Defensive End: J.J. Watt

Cornerback: Bradley Roby Defensive Tackle: D.J. Reader Slot-Cornerback: Aaron Colvin Edge: Whitney Mercilus Safety: Justin Reid Linebacker: Benardrick McKinney Safety: Tashaun Gipson Linebacker: Zach Cunningham

Texans-Kader: Stärken, Schwächen und Beobachtungen

Houstons Offensive Line war letztes Jahr eine Großbaustelle und Deshaun Watson stand prozentual mehr unter Druck als irgendein anderer Quarterback. Ein Teil davon ist Watsons Stil zuzuschreiben; dennoch hatte Houston ein massives O-Line-Problem. Nach Football Outsiders ' Adjusted Sack Rate rangierten die Texans auf dem letzten Platz, Houston hatte vier Linemen, die laut PFF je über 30 Pressures zugelassen haben.

' Adjusted Sack Rate rangierten die Texans auf dem letzten Platz, Houston hatte vier Linemen, die laut je über 30 Pressures zugelassen haben. Die gute Nachricht: Kendall Lamm (35 zugelassene Pressures) ist weg, Julien Davenport (69) sollte durch Matt Kalil ersetzt werden und Martinas Rankin (31) durch Seantrel Henderson, der letztes Jahr ganze elf Snaps absolvierte, ehe er sich verletzte. Rankin könnte auch nach innen rutschen und Guard spielen, Fulton und Kelemete sehen aber wie die bessere Wahl aus.

Das Problem damit: Kalil ist nicht gerade ein Musterbeispiel für Konstanz und wäre bei sehr vielen Teams kein Starter, Center Nick Martin hatte letztes Jahr im Run-Blocking Probleme und ob die Rookies Tytus Howard (Right Tackle) und Max Scharping (Guard) direkt einen Impact haben können, bleibt abzuwarten.