Starter-Serie: Giants, Eagles, Cowboys, Redskins - die NFC East im Überblick

Mit dem Draft und (dem größten Teil) der Free Agency im Rückspiegel wird das Bild auf die 32 Teams klarer: Wie könnten die offensiven und defensiven Startformationen aussehen? Und wo sind dort potenzielle Stärken und Schwächen? SPOX blickt in der Offseason-Starter-Serie auf alle acht Divisions, weiter geht's mit der NFC East.

Starter Projection: Dallas Cowboys

Der Division-Titel im Vorjahr basierte auf einer sehr starken zweiten Saisonhälfte, in der Dallas unter anderem zwei Mal die Eagles bezwang sowie New Orleans und die Falcons in Atlanta schlug. Der Sieg über die Seahawks in der Wildcard-Runde bescherte den Cowboys sogar einen Auftritt in der Divisional-Runde - unter dem Strich also zumindest rein vom Ergebnis her eine gute Saison in Big D.

In der Free Agency waren die Cowboys dann vergleichsweise inaktiv - was schlicht auch der eigenen weiteren Kaderplanung geschuldet ist. Dallas hat über die vergangenen Jahre gut gedraftet und sich ein vergleichsweise komplettes Team zusammengebaut, was sich aber bald auch finanziell bemerkbar machen wird.

Prescott, Elliott, Cooper, Collins, Jaylon Smith - auch nachdem Demarcus Lawrence seinen 100-Millionen-Dollar-Vertrag erhalten hat, stehen den Cowboys teure Monate bevor.

Ist das Team stark genug, um 2019 erneut ein gewichtiges Playoff-Wort mitzuspielen?

Dallas Cowboys Starter Projection Offense:

Position Spieler Position Spieler Quarterback: Dak Prescott Left Tackle: Tyron Smith Running Back: Ezekiel Elliott Left Guard: Connor Williams Wide Receiver: Amari Cooper Center: Travis Frederick Wide Receiver: Michael Gallup Right Guard: Zack Martin Slot-Receiver Randall Cobb Right Tackle: La'el Collins Tight End: Jason Witten

Dallas Cowboys Starter Projection Defense:

Position Spieler Position Spieler Defensive End: Demarcus Lawrence Cornerback: Byron Jones Defensive Tackle: Tyrone Crawford Cornerback: Chidobe Awuzie Defensive Tackle: Antwaun Woods Slot-Cornerback: Anthony Brown Defensive End: Robert Quinn Safety: Jeff Heath Linebacker: Leighton Vander Esch Safety: Xavier Woods Linebacker: Jaylon Smith

Cowboys-Kader: Stärken, Schwächen und Beobachtungen

Eine der gravierendsten Änderungen bei den Cowboys fand im Coaching Staff statt: Kellen Moore - von 2015 bis 2017 Backup-Quarterback in Dallas und letztes Jahr, sein erstes Jahr nach der aktiven Karriere, der Quarterbacks-Coach - übernimmt als Offensive Coordinator die Offense der Cowboys. Ein gewaltiger Schritt für Moore; die Hoffnung ist, dass er nach fünf Jahren mit Scott Linehan als Play-Caller, mehr Kreativität und Modernität in die Offense mitbringt.

Zu häufig setzten die Cowboys in den vergangenen Jahren auf isolierte Routes ihrer Receiver und darauf, dass Spieler individuell gewinnen, statt mit kreativen Play-Designs zu punkten. Prescott ist ein Quarterback der Kategorie "Game Manager Plus" - kann Moore ihm dabei helfen, wieder stärker an seine Rookie-Saison zu erinnern, statt an die beiden vergangenen Jahre? Das Potenzial hat Prescott, der vermutlich sehr bald ein sehr reicher Mann sein wird.

Das gilt auch für Amari Cooper, dessen Verpflichtung während der vergangenen Saison die Cowboys-Offense um mehrere Schritte nach vorne katapultierte - weil Dallas damit endlich wieder einen Receiver hatte, der auch Outside 1-gegen-1-Duelle für sich entscheiden konnte. Unter Receivern mit mindestens 50 Targets hatte Cooper die achtmeisten Yards nach dem Catch pro Reception (5,9) und kein anderer Receiver mit unter 55 Catches war für so viele First Downs verantwortlich wie Cooper für die Cowboys (39).