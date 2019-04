Seattle Seahawks: Russell Wilson schenkt Offensive Linemen Amazon-Aktien

Russell Wilson hat sich für seine Rekordvertragsverlängerung in Höhe von 140 Millionen Dollar bei seinen Offensive Linemen großzügig bedankt. Der Quarterback der Seattle Seahawks schenkte jedem seiner "Beschützer" Amazon-Aktien im Wert von 12.000 Dollar.

Das berichtet das Klatschportal TMZ. Wilson, der mit seiner Vertragsverlängerung zum höchstbezahlten Spieler der NFL avancierte, verteilte die Geschenke an seine insgesamt 13 O-Liner.

Beigelegt war auch ein Brief: "Du opferst deine körperliche und mentale Gesundheit, um mich zu beschützen, was es mir wiederum ermöglicht, für meine Familie zu sorgen", schrieb Wilson: "Das geschieht nicht unbemerkt und ich werde es dir nie vergessen."

Wilson erklärte ferner, dass er seinen Kollegen etwas geben wollte, das eine bleibende Wirkung für die Familien jener hätte. "Du hast in mein Leben investiert, sieh dies also als Investment in deines an", hieß es weiter in den Briefen.