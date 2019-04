Jacksonville Jaguars: Leonard Fournette nach Verkehrskontrolle verhaftet

Leonard Fournette wurde am Donnerstag nach einer Verkehrskontrolle verhaftet. Der Running Back der Jacksonville Jaguars soll neben anderen Delikten ohne einen gültigen Führerschein erwischt worden sein.

Fournette bezahlte eine Kaution in Höhe von 1508 Dollar und wurde nach weniger als einer halben Stunde aus dem Duval County Jail entlassen.

Ihm wird vorgeworfen, dass er bewusst mit einer ausgesetzten oder widerrufenen Fahrerlaubnis gefahren sei, zu schnell gefahren sei und mit unerlaubten getönten Heck- und Seitenfenstern unterwegs war, wie aus dem Polizeireport hervorgeht.

Die Jaguars gaben in einem Statement zu verstehen, dass sie der Situation Fournettes gewahr seien und weitere Informationen sammeln werden.

Zuvor war Fournette am 17. November 2018 dabei erwischt worden, wie er 37 Meilen pro Stunde in einer 25-Meilen-pro-Stunde-Zone gefahren war. Dies hatte eine Strafe in Höhe von 204 Dollar zur Folge. Fournette bezahlte die Strafe nicht. Der Fall wurde schließlich einem Inkasso-Unternehmen Mitte März übergeben.

Leonard Fournette: Wiederholungstäter

Gemäß den Gesetzen in Florida wird das Nichtbezahlen eines Strafzettels für zu schnelles Fahren mit dem Führerscheinentzug bestraft.

Am Donnerstag war Fournette verhaftet worden, nachdem er mit Tempo 65 (MPH) in einer 45-MPH-Zone geblitzt wurde. Im Polizeibericht ist vermerkt, dass Fournette auf die Frage, wo denn sein Führerschein sei, antwortete: "Ich habe ihn im Stadion gelassen. Ich bin ein Jaguars-Spieler." Zudem gab Fournette an, dass er spät dran sei für einen Termin im Stadion.

Kurios: Derselbe Polizist hatte Fournette in einem anderen Auto bereits im Juli 2018 angehalten, nachdem er mit 80 MPH durch eine 45-MPH-Zone gebraust war. Auch damals gab Fournette an, einen Termin zu haben. Damals jedoch beließ es der Polizist bei einer Verwarnung.