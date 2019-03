Odell Beckham richtet Dank an Giants und Fans

Nach dem überraschenden Trade von Odell Beckham Jr. zu den Cleveland Browns hat der Wide Receiver Worte an seinen ehemaligen Arbeitgeber und seine Fans gerichtet. OBJ dankte den New York Giants und der Anhängerschaft auf Instagram.

"Es sind so viele gemischte Gefühle und Emotionen, die mich gerade begleiten", erklärte Beckham in der Bildbeschreibung. "Es ist eine ganze Menge zu verarbeiten. Ich möchte den NY Giants dafür danken, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, das zu tun, für was ich auf der Erde bin."

Beckham wurde von den Giants 2014 mit dem 14. Pick des Drafts ausgewählt. Er wurde sofort zu einem der aufregendsten Spielern der NFL.

"An die Fans - manche glücklich, manche nicht - Ich möchte euch einfach dafür danken, dass ihr diese Erfahrung zu einer gemacht habt, die ich niemals vergessen werde", fuhr Beckham fort. "An die New Yorker und die echten Giants-Fans... Ihr werdet immer einen Platz in meinem Herzen haben. Danke euch, für jeden einzelnen Moment und jede Erfahrung. Ohne sie wäre ich nicht, wer ich heute bin."

Odell Beckham mit den Browns in die Playoffs?

Die Giants tradeten Beckham für einen Erst- und einen Drittrundenpick sowie Safety Jabrill Peppers zu den Cleveland Browns. Trotz Spekulationen seit der letzten Free-Agency-Periode kam dies unter anderem deshalb überraschend, da die Giants Beckham noch im Vorjahr mit einem Fünf-Jahres-Vertrag über 90 Millionen Dollar ausgestattet hatten.

New York bekennt sich damit unweigerlich zu einem großen Umbruch, nimmt jedoch aufgrund des Deals eine Dead-Cap-Belastung in Höhe von 16 Millionen Dollar auf. Für Beckham hingegen geht es zu einem der interessantesten Teams der Zukunft mit der Aussicht auf Playoff-Football.