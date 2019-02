Super Bowl LIII: Finale der NFL-Saison 2019 heute live im Livestream und Liveticker

Heute Nacht ist es so weit! Der Super Bowl LIII steht vor der Tür und SPOX verrät euch, wie ihr das Finale der NFL-Saison 2019 live am Bildschirm verfolgen könnt. Zudem findet ihr hier alle wichtigen Informationen zum Sport-Event des Jahres.

Die New England Patriots stehen zum dritten Mal hintereinander im Super Bowl, im vergangenen Jahr waren sie den Philadelphia Eagles mit 33:41 unterlegen. In der heutigen Nacht trifft das Team um Quarterback-Legende Tom Brady auf die Los Angeles Rams, welche sich seit 2002 nicht mehr bis zum Finale der NFL-Saison durchsetzen konnten.

Super Bowl LIII: Wo und wann findet das Finale statt?

Der Super Bowl LIII findet in der heutigen Nacht auf Montag, den 4. Februar, statt. Um ca. 0.30 Uhr soll der Kick-Off im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia, erfolgen. Wahrscheinlich wird das Finale erneut bis tief in die Morgenstunden ausgetragen.

Super Bowl 2019 heute live auf DAZN im Livestream

Der Streamingdienst DAZN überträgt den diesjährigen Super Bowl live und in voller Länge. Bereits eine halbe Stunde vor dem Start des Duells zwischen den New England Patriots und den Los Angeles Rams, demnach um Punkt Mitternacht, beginnt die Vorberichterstattung. Dieses Personal wird über die gesamte Zeit für euch bereitstehen:

Kommentator: Franz Büchner

Franz Büchner Experte: Flo Berrenberg

In den zahlreichen Pausen werden euch Moderator Alex Schlüter und Experte Adrian Franke live aus München mit allen wichtigen Informationen zum Spiel, Statistiken und Analysen versorgen.

Super Bowl 53: Übertragung im Original-US-Kommentar

Allerdings habt ihr die Wahl zwischen den deutschen Kollegen von DAZN und dem englischen Originalkommentar. In den USA läuft der Super Bowl LIII auf dem TV-Sender CBS und das Columbia Broadcasting System schickt natürlich seine beste Crew ins Rennen:

Kommentator: Jim Nantz

Jim Nantz Experte: Tony Romo

Tony Romo Feldreporter/in: Tracy Wolfson, Evan Washburn

Ein Abonnement des Streamingdienstes kostet euch lediglich 9,99 Euro im Monat, wobei ihr das Angebot die ersten 30 Tage komplet kostenfrei testen könnt. Sichert euch als jetzt euren Gratismonat und schaut den Super Bowl 2019 live auf DAZN!

Im Free-TV wird der Super Bowl LIII ebenfalls auf Prosieben ausgestrahlt, die Vorberichterstattung beginnt dort bereits um 22.45 Uhr.

Super Bowl LIII: Wer singt die Nationalhymne im Jahr 2019?

Die Sängerin Gladys Knight wird beim Super Bowl LIII die Nationalhymne performen. Bekannt ist die 74-Jährige auch unter ihrem Künstlernamen "The Empress of Soul", in ihrer beeindruckende Karriere gewann sie bereits sieben Grammy-Awards.

Das Rolling Stone-Magazine zeichnete sie zudem als einer der "100 Greatest Singers of All Time" aus. Ihr Gesangstil ist vor allem dem R&B, Soul, Pop und Gospel zuzuordnen. Mit den Songs "Midnight Train to Georgia" und "That's What Friends Are For" landetete Gladys Knight schon zwei Nummer-Eins-Hits.

Super Bowl: Die Statistiken der Patriots und Rams

Team Super Bowl-Teilnahmen Super Bowl-Siege Los Angeles Rams 4 (1980, 2000, 2002, 2019) 1 (2000) New England Patriots 11 (1986, 1997, 2002, 2004, 2005, 2008, 2012, 2015, 2017, 2018, 2019) 5 ('02, '04, '05, '15, '17)

Super Bowl: Die Champions der letzten zehn Jahre