Podcast: Die größten Free-Agency-Baustellen Part 2

Wie könnte das Waffenarsenal von Brady 2019 aussehen? Gehen die Rams nochmals All-In? Was passiert in Pittsburgh - und wie können die Saints nochmal angreifen? Der deutsche NFL-Podcast "Down, Set, Talk!" blickt voraus auf die Free Agency.

Die erste Down-Set-Talk-Saison ist damit beendet, und in Folge 46 blicken wir weiter Richtung Offseason und Free Agency - mit unseren Team-Baustellen für den zweiten Teil der NFL, nachdem wir die ersten 16 Teams in der Vorwoche abgehandelt hatten.

Der Rundown von Folge 46 sieht so aus:

04:15 - News (Steelers, Raiders, Cowboys u.a.)

20:14 - Team Needs Part 2: Los Angeles Chargers bis Washington Redskins

