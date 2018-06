NFL: Leiche im Haus von Giants-Cornerback Janoris Jenkins gefunden

MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians

Janoris Jenkins stehen einige unangenehme Tage bevor - mindestens. Im Haus des Cornerbacks der New York Giants in New Jersey wurde am Dienstag eine Leiche gefunden, die Polizei hat jetzt dementsprechend ihre Untersuchungen gestartet.

Das bestätigten die Behörden gegenüber NFL-Network-Insider Mike Garafolo. Berichten zufolge soll sich Jenkins aktuell in Florida aufhalten.

Die Giants vermeldeten gegenüber dem NFL Network lediglich: "Wir sind über die Situation im Bilde." NFL-Sprecher Brian McCarthy erklärte: "Wir haben die Geschehnisse im Blick."

NFL: Opfer ein Freund von Janoris Jenkins?

Derweil wurde das Opfer bereits identifiziert: Es handelt sich um den 25-jährigen Roosevelt Rene, der ein Freund der Jenkins-Familie sein soll. Das vermeldete die Associated Press.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass die Polizei Strangulierung als möglichen Todesfall in Betrachtet zieht. Bislang wurden vonseiten der Behörden keine Verdächtigen genannt.