Platz 10: 2000: Ravens verpflichten Tight End Shannon Sharpe von den Broncos (4 Jahre, 13,8 Millionen Dollar). Sharpe verzeichnete in zwei Jahren 140 Catches für 1.621 Yards und gewann mit den Ravens den Super Bowl.

Platz 9: 2017: Eagles verpflichten Quarterback Nick Foles von den Chiefs (2 Jahre, 11 Millionen Dollar). Foles führte Philly als Backup mit spektakulären Auftritten zum Super Bowl. Könnte in dieser Offseason via Trade weitere Rendite einbringen

© getty

Platz 8: 1999: Raiders verpflichten Quarterback Rich Gannon von den Chiefs (4 Jahre, 16 Millionen Dollar). Gannon kam als Raider 4x in den Pro Bowl und führte Oakland 3x in die Playoffs sowie ein Mal bis in den Super Bowl. Gewann zudem einen MVP-Titel.